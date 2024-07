Fedez per cedere Muschio Selvaggio ha preso 250mila euro da Luis Sal e ora fa un passo di lato per la bibita fondata con la Lazza | gli ultimi investimenti del rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il mondo che ruota attorno a. Se da unci sono le attività social incentrate sul nuovo cane Silvio, la casa in centro davanti al Castello Sforzesco, l’ultimo flirt con la modella Garance Authié e le indagini sul pestaggio contro il personal trainer Iovino, dall’altra ci sono glifinanziari e gliaggiornamenti sulla visione imprenditoriale del. Ci pensa Open a snocciolare le ultime indiscrezioni. Si parte dal podcastche, dopo un lunghissimo contenzioso con l’ex socioSal, ha visto l’uscita di scena di. Il contratto con le relative clausole alla fine ha dato ragione aSal che però ha dovuto sborsare di tasca propriacome “buonuscita” per. E non è finita qui.