Evade da una struttura protetta ma deve scontare una pena definitiva a oltre 4 anni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) FIRENZE – Aveva l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di giudizio per furti e rapine ai ddi esercizi commerciali di Firenze. La donna, una 31enne, ora dovrà attendere in carcere le decisioni dell’autorità giudiziaria. I falchi della squadra mobile della Questura, infatti, hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Firenze, su richiesta della procura della Repubblica rintracciandola nelle vicinance della fermata del tram del parco delle Cascine. Lo scorso ottobre era stata arrestata dagli agenti della squadra mobile con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso in un bar di Borgo degli Albizi al quale, nell’occasione, era stata danneggiata la porta a vetri d’ingresso.