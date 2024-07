Erdogan ci riprova | La Turchia può orchestrare un accordo di pace tra Kiev e Mosca Putin | Rapporti con la Cina mai così buoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha detto all’omologo russo, Vladimir, che lapuò “gettare le basi per unche ponga fine alla guerra tra Russia e Ucraina” con un cessate il fuoco prima e poi con una“giusta” che soddisfi siache. Lo riferisce la presidenza della Repubblica turca, dopo lì incontro trache si è svolto oggi ad Astana, in Kazakhstan, in occasione del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Già in passato laaveva tentato di mediare tra le due parti senza però riuscire a far raggiungere un. Al vertice partecipa anche il presidente cinese Xi Jinping che oggi ha incontratoin un vertice bilaterale. Al termine del faccia a faccia, il presidente russo ha affermato che le relazioni tra Russia e“stanno vivendo il periodo migliore nella loro storia” essendo basate “sui principi di uguaglianza, benefici reciproci e rispetto per la sovranità di entrambi”.