Continua il cammino del disegno di legge sulla maternità surrogata come reato universale | il testo arriva in aula al Senato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024)il via libera della commissione Giustizia delaldiche introduce ildi. Oggi si è concluso l’esame degli emendamenti e le dichiarazioni di voto, i gruppi hanno dato il mandato al relatore per l’approdo del ddl in. A favore il centrodestra, contrarie tutte le opposizioni. Il provvedimento, che porta la firma di Fratelli d’Italia e fortemente voluto dalla stessa premier Giorgia Meloni, è stato approvato alla Camera il 26 luglio 2023. «L’Italia si conferma una nazione all’avanguardia sul fronte dei diritti, contro le nuove forme di sfruttamento delle donne e dell’infanzia. Difendiamo il diritto dei bambini alle proprie origini, il diritto delle donne a non essere sfruttate e mercificate, la salvaguardia delle relazioni solidaristiche e gratuite su cui si fonda la coesione della nostra società», ha commentato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.