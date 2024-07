Concorsopoli Umbria oggi è attesa la sentenza Tra gli imputati l' ex governatrice Marini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Perugia, 3 luglio 2024 - Potrebbe arrivare nella tarda mattinata diladel processo che a Perugia vede coinvolte una trentina di persone per la presunta manipolazione di concorsi banditi dall'Azienda ospedaliera di Perugia e dall'Usl1. I giudici del tribunale del capoluogo umbro sono infatti entrati in camera di consiglio. Tra glil'ex presidente della Regione, Catiusciae l'allora sottosegretario all'Interno e segretario regionale del Partito democratico Gianpiero Bocci, entrambi presenti questa mattina in aula. L'inchiesta nel 2019 portò alle dimissioni della presidente della Regione. Per lei i sostituti procuratori hanno chiesto una condanna a due anni di reclusione e l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere.