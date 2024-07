Combinata nordica la superpotenza tedesca si affida a un italiano! Paolo Bernardi entra nello staff tecnico della Germania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nelle scorse settimane, nel piccolo ambientesi è verificato un fatto inusuale sul quale è doveroso accendere i riflettori proprio nei giorni in cui è cominciato de jure il periodo di qualificazione ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Potrebbero essere gli ultimi in cui la nobile (ma boccheggiante) disciplina farà parte del programma a Cinque cerchi. Molto dipenderà dalla capacità di risollevare le proprie sorti nell’imminente biennio. Fra le poche nazioni che ancora investono fortemente in questo sport c’è la, il cuiè stato totalmente ridisegnato al termine del 2023-24. Heinz Kuttin ha lasciato il proprio ruolo per diventare il nuovo capo-allenatoresquadra femminile di salto con gli sci.