Cecilia Rodriguez e quel terzo mai avvenuto cambio look | i dettagli dell’abito da cerimonia che non abbiamo visto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)– oggi Moser – sceglie 3per il giorno delle nozze, ma ilnon c’è. Ecco l’abito che nonUn– mai– pubblicato di sfuggita nelle Instagram stories e un abito – ilper l’esattezza – che non è mai stato indossato durante il giorno delle nozze. Per il matrimonio con Ignazio Moser,sceglie infatti 3 cambida togliere il fiato. Il primo, l’abito dei sogni e del “sì lo voglio”, è stato un successo., insieme al team di Atelier Emè, realizza un abito da sposa minimal ma seducente, perfetto per coronare il sogno di una vita con classe ed eleganza. Il secondo, più sexy, non delude le aspettative svettando infatti in cima alla classifica degli abiti più belli e di tendenza indossati dalle neo spose nel 2024 durante la cena nuziale.