Biden si ritira? Arriva la smentita ma avanza Michelle Obama Un sondaggio la vede vincente su Trump

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è l’unica tra i democratici considerati possibili sostituiti di Joenella corsa per la Casa Bianca che potrebbe battere Donald. E’ quanto emerge da unReuters/Ipsos, che registra come l’ex first lady – che ha sempre negato di voler scendere in politica – avrebbe un ampio vantaggio sull’ex presidente, il 50% contro il 39%. Tra gli altri democratici presi in considerazione dal rilevamento, la vice presidente Kamala Harris, che sarebbe sconfitta per un punto da, 42% contro il 43%. Mentre il governatore della California, Gavin Newsom, viene dato indietro di 3 punti, e la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer di 5. A differenza di altri sondaggi, questo poll non registra un arretramento didopo il dibattito e descrive il duello tracome un testa a testa, con entrambi i candidati al 40%.