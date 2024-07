August 4th - An Olympic Odyssey Warner Bros Discovery celebra le leggende Olimpiche

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 4 agosto è una data che ha visto nascere, catturato l'immaginazione dei fan di tutto il mondo e plasmato il movimento olimpico come lo conosciamo.4th – Anè un documentario di 60 minuti prodotto dautilizzando il suo ampio archivio olimpico per mettere in luce un giorno di enorme importanza e significato, trasmesso in anteprima mercoledì 3 luglio alle 19:30 su Eurosport 1 e on demand su+.Con le interviste esclusive a Stuart Owen Rankin (nipote di Jesse Owens, vincitore di 4 ori olimpici a Berlino 1936), Sky Brown (skater britannica, bronzo a Tokyo 2020), Marie-José Pérec (velocista francese, tre volte campionessa olimpica olimpica francese) e al bicampione olimpico dei 1500 metri piani e dirigente sportivo britannico Lord Sebastian Coe,4th - Anapprofondisce le storie dietro le storie.