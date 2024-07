150 anni del Museo del Sannio | inaugurata la mostra del pittore Chiarotti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ unamolto interessante che sicuramente susciterà interesse, anche perché l’artista è giovane e di buon livello”. Lo ha detto il professor Marcello Rotili in occasione della presentazione ed inaugurazione nella Sala dell’Obelisco deldel So della“Arcanica” delClaudio Chiariotti che resterà aperta fino al prossimo 13 ottobre. Larientra nel progetto “Per i 150deldel So (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Rotili. Soddisfatti per la continuità e la qualità delle iniziative promosse si dicono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di So Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sta.