Wimbledon Sinner guarda giocare la sua Anna | il video innamorato incendia i social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) ScreenshotIn attesa della sfida di mercoledì 3 luglio sul centrale di, Janniksegue con attenzione il match della sua fidanzata,Kalinskaya. “Il suo fan numero uno,” riportano iufficiali di, “sta osservando da vicino il suo amore.” Sul profilo Instagram del torneo è stato postato unche mostraKalinskaya in campo, nel suo match vittorioso contro PUdvardy. In tribuna, Jannik, con cappuccio e sorriso, osservava attentamente la partita della tennista russa.Leggi anche: JannikKalinskaya, ail primo scatto insieme Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Intanto, mercoledì 3 luglio, ci sarà una grande festa per il tennis italiano sul campo centrale di