Vittoria di Le Pen alleanze o parlamento bloccato | tra desistenza e triangolazioni i tre scenari per le elezioni in Francia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Le parole chiave sono due:. Leinsi decideranno nel secondo turno in programma il 7 luglio. Ladel Rassemblement National non è in discussione. Ma saranno importanti i numeri. Quello decisivo è 289. Ovvero il numero minimo di seggi che un partito deve conquistare all’Assemblea Nazionale per avere la maggioranza. Al primo turno sono stati infatti eletti 39 deputati del RN, contro i 32 del Nuovo Fronte Popolare. Tutti gli altri per arrivare indovranno arrivare primi (senza avere la maggioranza assoluta) nel secondo turno. E per Marine Le Pen e Jordan Bardella tutto potrebbe diventare più complicato. Perché in base agli accordi tra i partiti i candidati potrebbero ritirarsi ed effettuare unaper indebolire Rn.