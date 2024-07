Valdifiori saluta Pesaro con il cuore in mano | Qui giorni splendidi e spero di tornare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Mirkolasciadestinazione Ravenna o Forlì (ma non sono le sole a volerlo). Contratto scaduto, con la Vis tutto finito? "Con la Vis sì, ma poi a 38 anni ancora tutto può succedere perché gli stimoli e la voglia in mancano. Sono già in palestra, alla mia età è importante mantenere la condizione". Richieste? "Ho rifiutato una C troppo lontana da Russi e dalla mia famiglia che ora voglio godermi. Potrei invece accettare la proposta di qualche squadra più vicina, anche in serie D. Vedremo. A 38 anni mi sento ancora in grado di rimettermi in gioco". Che esperienza è stata a? "Una bellissima esperienza, quando sono stato chiamato c’era una situazione difficile, destinata a prendere una brutta piega e invece con lavoro, fiducia ed entusiasmo siamo riusciti a salvarci.