Un lampo in estate | ultimi giorni per abbonarti a tutto il mondo del Fatto Quotidiano ad un prezzo speciale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) 15 anni di inchieste e giornalismo indipendente, senza sconti ai potenti, sulle pagine del. La strada è stata lunga, non priva di ostacoli, ma a settembre festeggeremo il compleanno della nostra testata a 5 lustri dalla nascita. In tutti questi anni siamo cresciuti insieme a voi e grazie a voi: una comunità di lettori fedeli all’edicola ma anche agli abbonamenti. Non abbiamo mai incassato alcun finanziamento pubblico. Eppure abbiamo scoperchiato per primi i guai giudiziari della ministra Daniela Santanchè e di Vittorio Sgarbi, lo scandalo di Piero Fassino con un profumo in tasca senza averlo pagato, la fermata del treno ad personam per il ministro e cognato d’Italia Francesco Lollobrigida. Abbiamo dato spazio alla cultura pacifista mentre gli altri giornali ci accusavano di essere amici di Putin.