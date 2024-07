SuperEnalotto vincita clamorosa | oltre 14 milioni in provincia di Udine

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Nell'estrazione del SuperEnalotto del 2 luglio non è stato centrato alcun '6', ma un fortunato giocatore ha realizzato un '5 stella' da 1.447.545,25 euro, mentre un altro ha ottenuto un '5+1' vincendo mezzo milione di euro. La giocata del '5 stella' è stata effettuata a Sedegliano, in provincia di Udine, mentre il '5+1' è stato realizzato presso una tabaccheria di Napoli, in via Carlo De Marco, fruttando al vincitore una somma di 537.659,62 euro. In totale, tre vincitori hanno realizzato un '5', ciascuno portando a casa 57.901,81 euro. Il jackpot per il prossimo concorso è salito a 43,6 milioni di euro. Schedina minima e giocata massima Per partecipare al SuperEnalotto, la schedina minima prevede una colonna, che corrisponde a una combinazione di sei numeri, al costo di 1 euro.