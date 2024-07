Puccini fotografo al Teatro Real

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Una location d’eccezione per una grande mostra che in quel di Lucca ha registrato grandi numeri. Da ieri l’esposizione “Qual occhio al mondo.”, organizzata dalla Fondazione Ragghianti in collaborazione con la Fondazione Simonettaper Giacomoe il Centro studi Giacomo, ha debuttato negli spazi deldi Madrid nell’ambito del festival internazionale PHotoESPAÑA 2024, la più prestigiosa manifestazione spagnola di fotografia e arti visive, con il patrocinio dell’Ambasciata italiana. L’esposizione, curata da Paolo Bolpagni, Gabriella Biagi Ravenni e Patrizia Mavilla, sarà visitabile fino al 22 luglio. In mostra a Madrid una selezione di venti fotografie delle novanta esposte a Lucca, riprodotte su supporti di grande formato nel foyer, lungo le scalinate monumentali e in altri spazi del, per permettere la migliore fruizione da parte del pubblico.