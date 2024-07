Porti Salerno verso la svolta green | convegno con il ministro Musumeci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIitalianiil futuro, con un occhio di riguardo all’ambiente. Questo il tema alla base delpromosso dall’ordine degli ingegneri della provincia di, con la partecipazione, tra gli altri, delper la Protezione civile e le politiche del mare, Nello. Settore marino, dalla.portualita alla logistica, come dallo shopping al diporto ed alla pesca, chiamato a confrontarsi con le complesse esigenze della transizione energetica. A discuterne, nella sala.congressi del Grand Hotel, rappresentanti delle istituzioni, amministratori, tecnici e docenti universitari. “Tutti i settori delle attività economiche sono chiamati a confrontarsi con la transizione energetica – ha detto il vice presidente della Giunta regionale della Campania, Fulvio Bonavitacola, intervenuti al pomeriggio di approfondimento salernitano – Siamo in un periodo di cambiamenti climatici el’Italia non ha materie prime che consentano di produrre energia.