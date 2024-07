Pop Corn Festival del Corto dal 26 al 28 luglio 2024 a Porto Santo Stefano GR

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) POPDEL(GR) – 26, 27 e 28VII edizione Tre categorie dimetraggi in concorso: italiani, internazionali e d’animazione, con Andrea Dianetti presentatore delle serate e ospiti Sergio Japino, Yvonne Sciò, Gina Amarante, Anna Crispino Delle Piane. In giuria Federico Moccia, Marco Spoletini, Manuela Rima, Carlo Griseri, Michele Suma eGiovani. Il nuovo Premio Crew United, in palio anche il Premio Panalight, il Premio Mujeres del Cinema, Menzioni Speciali Moscerine Filme Vision 2030 di Noto, il Premio del Pubblico e il prestigioso Premio Raffaella Carrà, unico riconoscimento istituito in Italia dalla Carrà stessa, affezionata sostenitrice dell’iniziativa. Si tiene il 26, 27 e 28– a entrata gratuita fino a esaurimento posti – in Piazzale dei Rioni asul Monte Argentario (GR) la settima edizione del Popdel, concorso cinematografico dimetraggi aperto ai videomaker nazionali e internazionali.