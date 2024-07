Perché Madrid con il caso Puidgemont toglie il sonno all’Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) La Corte suprema spagnola ha negato la legge di amnistia approvata dal Congresso dei deputati per gli indipendentisti catalani, condicio sine qua non per la partecipazione delle truppe di Carlesal governo di Pedro Sanchez, grazie al voto dei partiti indipendentisti catalani Erc e Junts. Dopo la conferma, quindi, del mandato d’arresto per il leader secessionista potrebbe essere a rischio il governo progressista di Sanchez? E quali conseguenze ci sarebbero anche in Europa con un altro paese (dopo la Francia) in piena crisi politica? QuiIn un’apposita ordinanza la Corte Suprema ha deciso che il provvedimento non si può applicare al reato di appropriazione indebita di fondi pubblici, circostanza che aveva provocato la condanna di quattro leader indipendentisti (tra cui l’ex vicegovernatore Oriol Junqueras di Erc) e del quale è accusato anche Carles Puigdemont.