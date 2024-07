MotoGP | Jorge Martin solo il primato da salvare dopo Assen

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Limitare i danni. Questo il grande obiettivo, raggiunto, dalla Pramac Racing di. L’attuale leader del Motomondiale 2024, infatti, si è dovuto scontrare contro un avversario che si è dimostrato essere più forte e in palla rispetto a tutti gli altri contendenti: Francesco Bagnaia ha sfoderato prestazioni straordinarie in sella alla sua Ducati primeggiando nei tre appuntamenti più importanti di questo weekend (Qualifiche, Sprint Race e Gran Premio d’Olanda). Un bottino di punti, quello raccolto dal campione del mondo italiano, che ha rimescolato prepotentemente le carte in tavola in vista dell’alloro di questa annata di: l’iberico ha adessodieci punti di distacco dal leader della Nuvola Rossa che attende, sempre più minaccioso, il momento del sorpasso.