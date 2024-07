Morto sul lavoro a Pietrasanta lo strazio della moglie Francesca | Non vedrà mai suo figlio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024)(Lucca), 2 luglio 2024 – Ci sono gesti che non hanno bisogno di essere accompagnati dalle parole. O meglio, ne basta una sola, di quattro lettere: "Ecco".Lazzeri la pronuncia indicando con le mani il suo grembo, al quinto mese di gravidanza. Senza aggiungere altro. Gli occhi pieni di lacrime, la mente immersa in un fiume di pensieri. Smarrita di fronte al vuoto e al più grande degli interrogativi. Perché è capitato al suo Federico, che non potrà avere la gioia di tenere tra le braccia il loro primogenito? Lo sguardo diè rimasto fisso su quella maledetta discesa, ancora poche decine di metri e il trattore sarebbe arrivato in piazza Duomo. Federico l’avrebbe chiamata per dirle che ilera finito, per fare due chiacchiere, per sapere se andava tutto bene e ritovarsi più tardi alla loro casa di via delle Iare.