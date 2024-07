Mercato Napoli aumenta la concorrenza per il pupillo di Manna | c’è un altro club di Serie A!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè a caccia dell’uomo giusto per rinforzare la rosa. Le ultime sulle scelte del DS. In casaè in corso una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima, andrà a toccare diversi profili importanti tra cui i cosiddetti big. La società non è affatto soddisfatta della stagione da poco conclusa, motivo per il quale l’avvento di Antonio Conte in panchina apre un nuovo ciclo importante. L’obiettivo è quello di tornare ad essere competitivi, ma ciò sarà possibile soprattutto attraverso ilin entrata I calciatori nel mirino della dirigenza sono davvero molti, ancor più a causa della volontà di Giovanni. Il neo dirigente azzurro è molto entusiasta del nuovo progetto, motivo per il quale starebbe cercando dei profili adatti per fare il salto di qualità.