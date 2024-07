Maradona vince contro il FISCO l’avv Pisani | Una persecuzione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Diego Armandoinizia, finalmente, a trovare pace dopo la sua morte: c’è la sentenza definitivail. El Pibe de Oro è stato per anni perseguito dalla legge italiana per aver evaso milioni di lire e per aver infranto le regole economiche dello stato italiano. Negli anni il campione argentino che ha scritto la storia del Napoli ed è diventato il simbolo eterno della città partenopea è stato accusato di dovere allo stato italiano cifre altissime che, invece, non sono mai state restituire.la causail: parlaocato “È stato perseguitato per anni, gli hanno pignorato di tutto, dagli orecchini ai compensi per le esibizioni televisive“, ha commentatoocato Angelo, come riportato da Il Mattino.