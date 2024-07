LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Curtis in finale nei 50 dorso! Bene Del Signore e Fanunza! Attesa per le staffette veloci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01: Questi i protagonisti della seconda semidei 50 rana: 1 SWE Or MUNN 28.50 2 CRO Fran MIODRAG 28.39 3 GBR Max MORGAN 28.10 4 TUR Nusrat ALLAHVERDI 27.58 5 GER Emilian HOLLANK 27.88 6 ESP Nil CADEVALL MICOLAU 28.20 7 SWE Axel GLADHER 28.43 8 ROU Danis VOLONTIR 28.58 18.00: Il tedesco Biltaevi con 27?81 vince la prima semidei 50 rana precedendo il bulgaro Manolov con 28?11 17.59: Questi i protagonisti della prima semidei 50 rana uomini. Non ci sono azzurri in questa gara: 1 POL Jan GAJDA 28.54 2 GRE Evangelos Efraim NTOUMAS 28.40 3 GBR Filip NOWACKI 28.17 4 GER Subajr BILTAEV 27.61 5 BUL Maksim MANOLOV 27.94 6 ISR Mark TELER 28.34 7 CZE Jan FOLTYN 28.45 8 HUN Janos ESZES 28.