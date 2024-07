In casa nasconde due ricercati | loro finiscono in carcere lei arrestata per resistenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Romano di Lombardia. La segnalazione al 112 è arrivata per una lite incon una donna accoltellata. In realtà non c’era nessun ferito, ma i carabinieri del Norm di Treviglio hanno arrestato una 43enne pera pubblico ufficiale, hanno denunciato il padre di lei e hanno portato due persone indato che acarico pendeva un’ordinanza di custodia cautelare. La chiamata alla centrale è arrivata la mattina presto e intorno alle 7.30 di lunedì 1 luglio i militari si sono presentati in via Cristoforo da Romano. Hanno suonato il campanello dell’abitazione a due piani ma nessuno ha risposto. Hanno però notato un giovane che saliva le scale ed entrava nell’appartamento al primo piano. Così hanno scavalcato il cancellino d’ingresso per verificare che effettivamente non ci fossero feriti e sono entrati inpassando dal seminterrato.