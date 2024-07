Il maltempo devasta il Nord Ovest il governo | Le aziende si assicurino

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 2 luglio 2024) Di fronte allezioni delin Valle d’Aosta e Piemonte ilfa spallucce. "La nuova strada che bisogna imboccare è quella delle assicurazioni. Dobbiamo ricorrere alle polizze assicurative per le, non possiamo pensare che lo Stato possa intervenire sempre e per tutti. Non ci sono più le risorse necessarie per un'emergenza che è diventata pressoché quotidiana", ha affermato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, a Sky Tg24 Segui su affaritaliani.it .