Il maltempo al mare scoraggia il turismo presenze giù fino al -60% | le regioni più colpite

(Di martedì 2 luglio 2024) Partenza con il freno a mano tirato per la stagione balneare italiana: ilche ha imperversato in quasi tutte lecon piogge o anche solo con il cielo velato hato molti vacanzieri che, rispetto al 2023, hanno deciso di ritardare la loro presenza al. Il calo diè generalizzato, con tre sole eccezioni: il Molise ha segnato il +10% di, mentre Sicilia e Marche sono andate in pari. È quanto emerge dalle stime del Sib (Sindacato italiano balneari). A fronte di un giugno deludente, gli esercenti sperano di rifarsi con le prenotazioni per luglio e agosto. La situazione nelle varie“Gli stabilimenti balneari in tutte le– dice Antonio Capacchione, presidente del Sindacato aderente a Fipe Confcommercio – registrano una diminuzione disui nostri litorali a due cifre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con perdite molto pesanti in Liguria e nel Lazio.