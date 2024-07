Il futuro populista nelle parole di Steve Bannon è più concreto che mai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Lucido e asciutto, quanto inquietante e controverso. Estremamente logico, ma allo stesso tempo contraddittorio. Dire che, vero e proprio ideologo del movimentomondiale, sia pienamente consapevole dell’estrema criticità del ruolo della comunicazione potrebbe sembrare una tautologia. E forse lo è. D’altronde, è sull’onda delle sue capacità comunicative chedemocrazie occidentali si è sviluppato quel fenomenoche, se da un lato sembra voler prendere a picconate la moderna struttura democratica dello Stato occidentale, dall’altro si proclama (almeno a, a proposito del ruolo della comunicazione) come la forza capace di salvare la democrazia dallo stato di corruzione in cui versa oggi. Nel colloquio avuto con l’opinionista del New York Times David Brooks, poche ore prima di iniziare a scontare una pena di quattro mesi in prigione alla quale è stato condannato in quanto colpevole di oltraggio al Congresso,celebra il trionfo su entrambe le sponde dell’Atlantico del populismo destrorso e nazionalista da lui propagandato.