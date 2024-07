I piani della Camera Usa per il budget del Pentagono

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 luglio 2024) Nuovo, importante, passo avanti nel dibattito del Congresso Usa per il prossimodel: con una stretta maggioranza (217-198, 15 astenuti o assenti), ladei rappresentanti ha passato il testo del Defense Appropriations Bill. Ilvedrebbe attribuirsi 895,3 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2025, leggero aumento rispetto all’anno precedente ($874,2), ma che non compensa l’inflazione. Il testo non si discosta molto dalla bozza inizialmente presentata dall’House Appropriations Committee: grande attenzione agli F-35, ma solo un sottomarino di nuova generazione classe Virginia. Si progettano addirittura più F-35 di quelli richiesti dall’Usaf, per rafforzare la deterrenza rispetto alla Cina, mentre si seguono le indicazioni alla Marina circa l’ordinazione di solo un Virginia – la logica guarda nuovamente alla deterrenza rispetto a Pechino, ma cambia l’orizzonte temporale: constatata la regressionecantieristica statunitense, si preferisce dare priorità alla sua ristrutturazione puntando a una maggiore produttività di navi in futuro.