Ho scelto l’Austria non ho rifiutato il Bayern | la storia di Ralf Rangnick che a Euro 2024 ha forgiato il suo ennesimo capolavoro

(Di martedì 2 luglio 2024) “Avrei fatto contemporaneamente il ct dele l’allenatore delMonaco, ma fare entrambe le cose contemporaneamente, specie quest’estate, sarebbe stato quasi impossibile. Quindi ho dato retta alla mia pancia. Penso sia la decisione giusta. Voglio che sia chiaro che ho, non hoil”. Poche parole, chiare, nette, per spiegare una decisione che per molti è sembrata quasi una follia, ma che all’interno della testa (e della) diassumono senso e coerenza. No alMonaco. Sì al. E se c’erano ancora dubbi sul rifiuto a una delle squadre più grandi del mondo, questi sono stati spazzati via nel giro di tre partite. Quelle che sono servite alper mettersi dietro Olanda, Francia e Polonia nel girone più difficile dell’peo, presentandosi agli ottavi (oggi, martedì 2 luglio, contro la Turchia) come una delle formazioni più sorprendenti e convincenti del torneo.