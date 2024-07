Francia nelle urne il tramonto dell’era Macron

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) L'unica certezza nello scenario elettorale francese è la finepolitica di Emmanuel. Il presidente centrista ha subito una sconfitta cocente, svuotato dalla destra e dalla sinistra, che consolida lo scenario post-europee che aveva portato allo scioglimento dell’assemblea nazionale.resterà in carica fino al 2027 ma nella migliore delle ipotesi sarà un presidente debole e alle prese con una maggioranza variabile o inesistente in parlamento e nella peggiore sarà costretto a convivere con un governo del Rn. epaselect epa07528428 French President Emmanuelanswers questions after announcing a series of reforms during his first-ever domestic press conference at the Elysee Palace in Paris, France, 25 April 2019. This announcement comes after nearly six months of anti-government 'Yellow Vest' protests.