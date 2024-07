Da un lato la proposta di introdurre nel nostro ordinamento il reato di ecocidio previsto da una direttiva europea Dall' altra le azioni legali climatiche che sempre più spesso vanno a segno da quella delle anziane per il clima in Svizzera a quella di 13 ragazzi alle Hawaii I professionisti che possano aiutare a vincerle in tribunale si stanno formando proprio in questi giorni a Palermo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ambiente e il cambiamentotico sono unproblema, per cui vale la pena dare battagliamultinazionali ma anche ai governi. Per cui si può finire in carcere fino a 20 anni. Lo dimostra il numero di cause sulintentate in più di 50 Paesi. Ma anche l’introduzione deldi, introdottosul “Ripristino della Natura”, che inAvs vuole trasformare in legge. Cambiamentotico, i quattro rischi che l’Europa dovrà affrontare X Leggi anche › La vittorianonne svizzere per ilcause per l’ambiente, è venuto il tempo di fare giustiziatica Oltre 2600 cause sul(il 70%quali dopo l’Accordo di Parigi del 2015) e 233 solo nel 2023: sono i dati del recente rapporto “Global Trends inte Litigation: 2024 Snapshot” del Grantham Research Institute della London School of Economics.