Corrado Formigli | L’Italia odia i giovani che fanno rumore e protestano Ultima Generazione va ascoltata Le Pen e Meloni sono l’amaro calice che dobbiamo bere Pier Silvio o Marina Berlusconi potrebbero scendere in campo per la Destra moderata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Ormai il cambiamento climatico non è più un “mito” da sfatare o un tabù, purtroppo è una certezza e anche il meteo ne dà conferma giorno dopo giorno nel nostro Paese. A far chiarezza su quanto sta accadendo e soprattutto perché sta accadendo tutto questo ci pensano il giornalista e conduttore di “Piazzapulita”e Stefano Massini con lo spettacolo teatrale “Titanic”, questa sera in scena alla Casa del Jazz di Roma e poi in tour in tutta Italia fino ad agosto.è reduce da una stagione tv positiva con “Piazzapulita” che ha totalizzato una media del 5.65% di share (in aumento di 0,1% rispetto alla scorsa stagione). Il programma ha raggiunto picchi record di 1.8 milioni di telespettatori e del 13% di share. A FqMagazine il giornalista spiega il significato del progetto teatrale e commenta i fatti più stretti dell’attualità politica.