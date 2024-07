Che cos’è il reato di Ecocidio che è stato proposto dagli ambientalisti?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 2 luglio 2024) Alleanza Verdi Sinistra haalla Camera dei Deputati un disegno di legge per introdurre nel nostro ordinamento giuridico deldi, ovvero di crimine contro l’ambiente. L’comprende “qualsiasi atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che il medesimo atto causi un danno grave e diffuso o a lungo termine all’ambiente o a un ecosistema“. AVS si pone come obiettivo la prevenzione e la repressione dei crimini contro l’ambiente, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione. La proposta di legge prevede reclusione da dodici a venti anni per chi lo compie. Con sospensione della pena previo risarcimento integrale del danno e ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.