Carmine Rosetta nuovo direttore vendite del brand DR

(Di martedì 2 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) –è ildelDR.Opererà a contatto diretto con l’AD di DR, Simona Gualano, coordinando l’attività degli area manager e interfacciandosi con il network DR.45 anni, sposato con 3 figli, laurea in economia aziendale. Una carriera ultraventennale nei servizi finanziari legati all’Automotive, dal 2001 in Findomestic (Gruppo BNP Paribas) con incarichi di crescente responsabilità e dal 2022 in CA Auto Bank (Crèdit Agricole) in qualità diSales Manager.“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte della famiglia di DR Automobiles – ha commentato-, un’azienda guidata da una profonda e sincera passione verso il mondo dell’auto, dei propri clienti e concessionari ufficiali, la stessa che condivido pienamente e che ha caratterizzato la mia carriera ad oggi.