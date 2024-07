Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 2 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente lunedì 1. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’sta per definire l’operazione Josep Martinez. Il portiere spagnolo arriverà dal Genoa. Ne ha parlato lo stesso Beppe Marotta dal gran galà delestivo. Inoltre, il giocatore ha già fissato le prossime visite mediche col suo nuovo club. C’è un solo piccolo cavillo da sciogliere che non riguarda nello specifico l’e il Genoa. La Beneamata tiene un occhio anche sul mercato dei difensori.