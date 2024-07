Addio a Ermanno Vichi uno dei giganti della politica riminese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Rimini, 2 luglio 2024 - E' stato uno dei, prima con la Dc e poi con il Pd. Rimini piange la scomparsa di, morto questa mattina all'età di 82 anni a causagrave malattia che lo avevo colpito da poco. Ex insegnante,fece il debutto nel consiglio comunale di Rimini, nelle filaDc, nel 1975. L'inizio di una lunghissima carriera in: è stato poi per 15 anni consigliere regionale e primo presidente nella storiaProvincia di Rimini. Diversi anche gli incarichi in società partecipate, da Amia a Hera. Dal 2006 al 2008 fu deputato., figlioDc, aderì da subito al Pd. Politico illuminato, ha continuato a essere un punto di riferimento anche quando non ha più avuto incarichi.