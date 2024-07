Acqualatina presenta il piano industriale | previsti aumenti delle tariffe per i prossimi 3 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è tenuta questa mattina la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’EGATO 4 Latina, durante la quale i vertici dihannoto il nuovo. Le decisioni contenute nelnon hanno trovato d’accordo il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che in una nota ha espresso la sua contrarietà all’aumentoproposto per sostenere gli investimenti necessari per il miglioramento del sistema idrico provinciale. Criticità del Sistema Idrico Lucidi ha sottolineato le gravi criticità del sistema idrico della provincia di Latina, evidenziando che la regione ha il peggior tasso di perdite idriche in Italia. Con un tasso del 75,18% di perdite, solo 25 litri su 100 pompati dalle sorgenti arrivano effettivamente nelle case dei cittadini.