Valentina Modini prosegue l’amicizia con l’ex gieffino | l’emozionante dedica dopo il reality

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)sempre più legata a Lorenzo Remotti:ancheil Grande Fratellotrae Lorenzo Remottia gonfie vele. I due ex gieffini si sono conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello, e sebbene la loro avventura nella casa non sia durata fino alle battute finali, il tempo vissuto nel loft di Cinecittà si è rivelato più che sufficiente per instaurare la base di un legame, che, nonostante una mancata empatia iniziale, è decollato lontano dai riflettori e ancora oggi va avanti alla grande.è intervenuta in una storia Instagram, nella quale hato uno speciale pensiero all’amico Lorenzo, per tutti Il Calzolaio del Grande Fratello, nel giorno del suo compleanno: “Il buongiorno oggi lo dedico ai suoi auguri.