(Di lunedì 1 luglio 2024) Il 72% degli elettori americani registrati ritiene che Joenon abbia lae cognitiva per servire come presidente: è quanto emerge da un nuovo sondaggio Cbs News/YouGov, che evidenzia un aumento rispetto al 65% della precedente rilevazione. Il 49% dello stesso campionelo stesso di Donald Trump. Particolarmente allarmante per la campagna di, il 45% dei democratici registrati che hanno risposto al sondaggio hanno affermato di ritenere che il presidente Usa dovrebbe farsi da parte per un altro candidato. .