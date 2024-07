Titoli regionali delle categorie esordienti e allievi A segno Cocca Bianchi e Fontan Piras

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le bresciane Emmaed Elisae la milanese Giorgiasono le nuove campionesse lombarde di ciclismo su strada per il 2024. Le tre giovani atlete hanno conquistato il titolo a Cuveglio, nel Varesotto, dove si è svolta la seconda edizione del Trofeo Binda Giovanile Donne organizzata da Cycling Sport Promotion. Ad aprire la rassegna sono state le(13-14) in gara unica. Si è imposta Emma, della Asd Mazzano che nello sprint ha preceduto Elisa Paiusco Sansottera (Ju Green Gorla Minore) e Nina Marinini della Biesse Carrera. Dodicesimo posto per la milanese Giorgia(Assago Team Evolution) che in virtù del piazzamento indossa la maglia regionale per le atlete di primo anno. Molto attesa la provaallieve (15-16 anni): Elisa(Flandres Love Sportland) si è imposta davanti alla campionessa regionale e italiana a cronometro la mantovana Maria Acuti, del Velo Club Sovico, mentre l’orobica Alessia Milesi (UC Ossanesga) ha chiuso terza.