Stupro a Pisa violentata fuori una discoteca lei prova a opporsi e difendersi lui filma tutto | fermato

(Di lunedì 1 luglio 2024): l’accusa è di violenza sessuale e lesioni gravissime commesse ai danni di una coetanea. E la cronaca, ancora una volta, si trova a ripercorrere i passi di una drammatico copione. Quello che ricalca le orme di un’aggressione sessuale brutale che, in questo caso, sarebbe avvenuta nelno e si sarebbe al momento conclusa con l’arresto di un 19enne. Un giovanein esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di, su richiesta della procura cittadina, dagli agenti del commissariato di polizia di Pontedera.unanelno I fatti, come riporta l’Adnkronos, si riferiscono a una notte di inizio dello scorso mese di giugno. E si sarebbero verificatida unadella zona dove i due poco prima si erano conosciuti.