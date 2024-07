Sciopero dei treni tra il 6 e il 7 luglio | Italia bloccata fasce orarie garantite Come muoversi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non sarà una giornata facile, quella tra sabato 6 e domenica 7, per chi deve viaggiare, con il rischio di forti disagi per chi si sposta in treno. È stato proclamato, infatti, da alcune sigle sindacali autonome unonazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Statone (Fs): l'astensione sarà dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 21 di domenica 7ha reso noto Fs. "L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione", si legge ancora nella nota. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione difino all'ora di partenza del treno prenotato per iIntercity e Frecce e fino alle ore 23:59 del giorno antecedente lostesso per iRegionali, spiega ancora Ferrovie dello Stato.