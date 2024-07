Paura nel Salento Si schianta contro il guardrail e si ribalta con l’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancoranela causa di un incidente che ha fatto temere il peggio nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18. Il sinistro si è verificato sulla strada statale 274 che da Gallipoli conduce a Santa Maria di Leuca, esattamente in territorio di Castrignano del Capo. Protagonista dell’episodio un uomo di 68 anni, residente ad Ugento, che si trovava alla guida della sua Peugeot. Per cause ancora tutte da chiarire ed accertare,mobilista ha perso illlo del suo mezzo e si è andato arelo spartitraffico che divide una biforcazione della statale.nel, 68enne trasportato all’Ospedale di Tricase per accertamenti Dopo il brutto impatto il veicolo si sarebbe capovolto ed avrebbe terminato la sua corsa in pieno centro strada e più precisamente nel senso di marcia opposto.