Luna Rossa Battisti e la nuova carriera da cyclor | verso l’America’s Cup 2024 per la rivincita

(Di lunedì 1 luglio 2024) «Ricordo bene l’ultima regata della scorsa Coppa, quando sul palco i neozelandesi festeggiavano la vittoria e a noi arrivavano gli schizzi dello champagne. In quel momento dissi a Checco (Francesco Bruni, ndr) di non dimenticare quell’odore, perché ci avrebbe dato la forza per la prossima campagna». Entrato inPrada Pirelli come grinder per la 36^ America’s Cup – presented by PRADA, Romanoè ogginel Power Team del challenger italiano. Ex canottiere professionista, ha una lunga e vincentealle spalle: ha partecipato a due Olimpiadi – conquistando la medaglia d’argento nel “2 di Coppia” ai Giochi di Londra 2012 -, a undici Campionati Mondiali (vincendone due) e a otto Campionati Europei. È stato, inoltre, Campione Italiano per sedici volte.