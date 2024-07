Inizia Wimbledon Jannik Sinner in missione per sfatare il grande tabù del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Spesso le grandi imprese contengono gli ostacoli più complicati lungo il percorso. Passaggi che rendono più ardua la salita. Questa edizione di, al via lunedì 1 luglio, parte sotto questa insegna per, al primo torneo delSlam da leader della classifica mondiale. Il sorteggio infatti non è stato benevole. Esordio contro Hanfmann, derby con Berrettini al secondo turno, Griekspoor al terzo, Shelton agli ottavi, Medvedev o Dimitrov nei quarti, Alcaraz in semifinale, Djokovic o Zverev in finale. È questo il possibile cammino che attende l’altoatesino per raggiungere un traguardo inimmaginabile, per ridisegnare i confini delrappresenta ilpiùdi tutti, il torneo che più di ogni altro ha bocciato in passato la nostra racchetta.