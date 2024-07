Il ruolo di questa Europa dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Alcune considerazioni di carattere diplomatico internazionaleil voto europeo occorre farle: unasul modello socialdemocratico tedesco voleva affermare che poteva esistere una sinistra moderata capace di riassegnare gli equilibri nel vecchio continente e guardare agli Usa ezLla Russia in una maniera differente , forse addirittura a livello competitivo industriale e collaborativo laddove si poteva e si voleva. Sappiamo o possiamo immaginare cheprospettiva sia stata bombardata dai due eventi che hanno sconquassato la pace che caratterizzava l’azione stessa dell’Unikne Europea: la guerra in Ucraina e la situazione a Gaza. In realtà il crollo della socialdemocrazia europea è avvenutola Merkel anche per effetto di una una nuova popolarità che le forze di estrema destra hanno assunto inche poi non sono di estrema destra ma di quella destra di cui non si voleva più sentire parlareil secondo conflitto.