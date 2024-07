Il regista Paolo Genovese demolisce la piscina abusiva nella sua villa a San Felice Circeo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non solo pergotende per il. Ha resistito per un anno, ma alla fine ha dovuto demolire lacon vista sul lungomare pontino che si trovavasuaa San. A maggio 2023 i carabinieri del Nipaaf di Latina e del parco deldi Sabaudia avevano controllato il promontorio di Quarto Caldo e avevano accertato che ladella Pupilla Film Srl aveva in corso lavori di restauro conservativo. In quell’ambito si stava realizzando unain giardino. Immediato il sequestro e la denuncia alla procura di Latina per, il direttore dei lavori e il responsabile della ditta edile. La tesi delè stata che la vasca interrata è stata trovata durante il restauro. Ma alla fine è arrivata la richiesta di demolizione della, subito accordata dalle autorità.