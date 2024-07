Il maxi sequestro Soldi offshore e bolidi per il tour operator dei pacchetti saltafila

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 – Sequestri imponenti nella giungla delle società di bagarinaggio. E’ l’esito di una lunga e art icolata attività investigativa della guardia di finanza, durata diversi mesi, mirata a contrastare il proliferare di business illegali nel comparto turismo. In particolare, il grande affare deiche vendonocomprensivi di ingressi ai due musei più famosi della città, la Galleria dell’Accademia e gli Uffizi. Le fiamme gialle si sono concentrate in particolare su una società, gestita da soggetti originari dello Sri Lanka che, replicando un modello sviluppato pure a Roma, Venezia e Barcellona, avrebbero omesso di dichiarare ricavi per quasi 800mila euro in tre anni di esercizi (2016, 2017, 2018). Non solo: nel periodo del Covid, avrebbero beneficiato, senza averne diritto, di cospicui contributi previsti dal decreto sostegni per poi dirottarli in un paradiso fiscale.