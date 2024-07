Il grande fiasco di Taiwan Town Anche senza tasse la Cina non piace

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Doveva essere una specie di oasi per gli investitori, quelli a cui della questione traimporta poco o nulla. Ma nemmeno questo progetto ha funzionato. Mentre l’alleanza tra Dragone e Russia appare sempre più come uno spot elettorale, Pechino incassa il suo ennesimo flop finanziario.è l’enorme complesso commerciale che nelle logiche del partito avrebbe dovuto attrarre come api sul miele imprenditori, finanzieri, investitori. E questo grazie a una fiscalità di vantaggio e accomodante. Eppure, non sembra essere servito a molto. Tanto che solo una manciata di negozi arisulta oggi ancora aperto e operativo. Per anni l’isola di Pingtan, nella provincia sud-orientale del Fujian, ha offerto agli investitoriesi agevolazioni fiscali, sussidi e aiuto per garantire la residenza agli stessi eun vantaggioso trattamento fiscale.